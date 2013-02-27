У ПАР в сосисках і бургерах знайшли осляче, буйволяче і козине м'ясо

Південноафриканські вчені провели дослідження на тлі скандалу з виявленням конини у гамбургерах і виявили осляче, буйволяче і козине м'ясо, що продається під виглядом яловичини в сосисках і бургерах, повідомляє ВВС.

Дослідження, опубліковане місцевим Stellenbosch University, виявило, що 99 з 139 зразків продуктів містили м'ясо та інгредієнти, не зазначені в складі на етикетці. Зокрема, було встановлено, що в 28% продукції не вказана соя, в 37% - свинина, в 23% - курятина. Такі інгредієнти в основному були виявлені в сосисках, гамбургерах і м'ясних делікатесах.

«Дослідження показало - що-небудь із сої, ослів, кіз і буйволів можна було зустріти майже в 68% зі 139 продуктів, таких як рубане м'ясо, котлети для гамбургерів, м'ясні делікатеси, ковбасні вироби і сушене м'ясо, які були перевірені», - йдеться у дослідженні. Там же додається, що жоден з інгредієнтів не був зазначений в складі продукції.

«Наше дослідження підтверджує, що неправильне маркування обробленого м'яса є звичайною справою в Південній Африці і не тільки порушує правила маркування продуктів харчування, але і створює економічні, релігійні, етичні та медичні наслідки», - говорить один з дослідників Лоуренс Хоффман.

Продукцію, яка перевірялася, взяли із супермаркетів і магазинів.

Приводом для проведення дослідження став скандал, що розгорівся в Європі після виявлення конини в продуктах, помічених як яловичина. З Ірландії скандал блискавично поширився по всій Європі, викликавши вилучення продукції та урядові розслідування у Великобританії, Франції, Німеччині і низці інших країн. Пізніше Россільгоспнагляд заявив, що «не виключено, що такі продукти можуть потрапити на територію Росії».

Минулого тижня конину виявили ​​в продукції Nestlé та найбільшого виробника яловичини JBS. Крім того, стало відомо, що кінську ДНК знайшли також у фрикадельках, вироблених у Швеції для IKEA Group.