«Артемівськ Вайнері» минулого року скоротив прибуток на 26%

Одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин «Артемівськ Вайнері» (Донецька обл.) у 2012 році скоротило чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 25,8% - до 13,1 млн грн, повідомила компанія.

Згідно з повідомленням, нерозподілений прибуток підприємства минулого року скоротився до 26,3 млн грн з 30,8 млн грн у 2011 році. Дебіторська заборгованість «Артемівськ Вайнері» зросла у 2012 році порівняно з 2011 роком на 6,5% - до 210,1 млн грн.

Загальні активи компанії збільшилися до 667,1 млн грн у 2012 році з 574,1 млн грн у 2011 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2012 році «Артемівськ Вайнері» виробила 19,23 млн пляшок ігристих вин проти 17,146 млн пляшок у 2011 році. Частка компанії на загальнонаціональному ринку ігристих вин минулого року становила 26,5%.

Довідка УНІАН. «Артемівськ Вайнері» - одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Завод з виробництва ігристих вин був заснований в 1950 році в штольнях гіпсових виробок на глибині 50-70 метрів від поверхні. Загальна площа підземних штолень, в яких одночасно зберігається 30 млн пляшок артемівського ігристого вина, становить понад 25 га. Основні торгові марки і товарні знаки - «Krimart», «Крим», «Артемівське», «Krimsekt».