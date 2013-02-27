Вінницька кондфабрика збільшує статутний капітал на 800 млн грн

ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» має намір збільшити статутний капітал на 800 млн грн.

Як повідомляється на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято на річних чергових зборах акціонерів, які відбулися 25 лютого.

Згідно з повідомленням, статутний капітал ПАТ «ВКФ» буде збільшений на 800 млн грн шляхом додаткового випуску 3 млрд 200 млн шт. простих іменних акцій на загальну суму 800 млн грн номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Форма розміщення - бездокументарна.

Метою розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів є збільшення оборотних коштів Товариства.

Фінансові ресурси, залучені ПАТ «ВКФ» від розміщення акцій, в повному обсязі будуть використані на: будівництво третьої черги ПАТ «ВКФ» під молочно-консервний комбінат вартістю близько 300 млн грн; реконструкцію III і IV поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ» на території Стрижавської селищної ради вартістю близько 100 млн грн; реконструкцію баз ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 - вартістю близько 30 млн грн.

Ще 370 млн грн будуть використані на придбання технологічного обладнання для молочно-консервного комбінату та 4-го і 5-го поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ».

Згідно з інформацією ПАТ «Українська біржа», біржовий курс за простими іменними акціями Товариства станом на 8 січня 2013 року становив 0,2575 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» входить до складу Міжнародної кондитерської корпорації ROSHEN - одного з лідерів національного ринку кондитерських виробів.

ROSHEN виробляє до 200 видів кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тис. тонн в рік.

До складу Корпорації входять 5 українських фабрик (Київська, дві Вінницькі, Маріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» та «Літинській племзавод», які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Продукція представлена ​​в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших.