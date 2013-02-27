Ovostar Union планує в 2013 році збільшити виробництво яєць до 1 млрд штук

Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів компанія Ovostar Union планує в 2013 році збільшити виробництво яєць на 25-40% - до 900 млн - 1 млрд шт, повідомляє компанія.

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва яєць у 2012 році зріс порівняно з 2011 роком на 15% - до 715 млн шт. Виробництво сухих яєчних продуктів минулого року збільшилося до 1,5 тис. тонн, що на 12% більше, ніж у 2011 році. До того ж у 2013 році Ovostar Union планує наростити виробництво цього продукту до 1,9-2,1 тис. тонн. Що стосується рідких яєчних продуктів, то обсяг їх виробництва в 2012 році зріс до 5,1 тис. тонн з 3,8 тис. тонн у 2011 році.

Поголів'я курей-несучок Ovostar Union у 2012 році зросло до 4,2 млн голів з 3,1 млн голів у 2011 році. У нинішньому році компанія прогнозує збільшення поголів'я до 5,4-5,7 млн ​​голів.

У компанії також відзначили, що в 2012 році ціна реалізації яєць зросла до 0,83 дол. за 10 шт, що на 6% більше в порівнянні з ціною 2011 року. Ціна реалізації рідких яєчних продуктів збільшилася на 11% у порівнянні з 2011 роком і становила 1,9 дол за кг. Найбільше зросла ціна реалізації сухих яєчних продуктів - до 5,9 дол. за кг, що на 16% вище ціни 2011 року.

Довідка УНІАН. Група компаній Ovostar Union - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. У 2011 році Ovostar Union здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії) за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена ​​торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».