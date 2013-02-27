Світовий банк відзначає успішний запуск електронної системи держземкадастру

Світовий банк відзначає успішний запуск електронної системи державного земельного кадастру (Національної кадастрової системи) за проектом «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру», що фінансується банком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів, про це йдеться у пам'ятній записці за підсумками перебування місії банку 11-19 лютого 2013 року.

“З успішним запровадженням у січні 2013 року системи електронного земельного кадастру на всій території України вдалося здебільшого досягти усіх цілей проекту, орієнтованих на розвиток, незважаючи на те, що дата завершення проекту після його перенесення - 30 квітня 2013 року. Ці досягнення є значним успіхом України, сприятимуть зміцненню захисту прав власності на землю, підвищенню ефективності операцій із землею і нерухомістю, а також поліпшенню прозорості управління земельними ділянками”, - йдеться у записці за підписом директора Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Фана Чімяо.

Група фахівців банку не бачить якихось додаткових проблемних питань, які б могли вплинути на успішне завершення проекту до 30 квітня 2013 року.

«Вся наявна на цей час інформація свідчить про те, що кадастрова система в її нинішній конфігурації відповідає вимогам законодавства і забезпечує істотну економію часу порівняно з попередньою системою, а також підвищує прозорість інформації і діяльності. Нова система є кроком уперед в управлінні земельними ресурсами в Україні», - вважають фахівці Світового банку.

Як наголошується в пам'ятній записці, ще потрібно виконати певну роботу, пов'язану з центрами обробки даних, яка дозволить їм працювати на повну потужність і забезпечить функціональні можливості резервних серверів. Крім того, слід підготувати повну документацію для нових модулів програмного забезпечення.

Остаточний варіант звіту про впровадження проекту Світовий банк планує надати українській стороні до 30 жовтня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2013 року в Україні почала роботу завершальна місія Світового банку з питань виконання проекту «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру», що фінансувався банком.

Загальна сума позики Світового банку становить 89,68 млн дол. Проект, який розпочався у 2004 році, завершується 30 квітня 2013 року.