У Держземкадастрі з початку року зареєстровано 100 тисяч дільниць

В Україні в Національній кадастрової системі (Держземкадастрі) державні реєстратори з початку поточного року зареєстрували 100 тис. земельних ділянок, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Зокрема державні реєстратори надали 37 тис. витягів з земельного кадастру.

Фахівці земельного відомства передали до Держреєстру речових прав інформацію про 86888 зареєстрованих земельних ділянок. Від реєстраторів надійшла інформація про зареєстровані права на 1867 земельних ділянок. Всього від державних реєстраторів надійшло 3558 запитів, з яких відповіли на 2994 запити, в обробці - 564 документи.

За даними відомства, публічну кадастрову карту, яка є складовою Національної кадастрової системи, відвідали понад 1 млн користувачів. Від громадян надійшло 12 тисяч звернень, які в он-лайн режимі зареєстровані і направлені на роботу. Крім того, дані про 110 тисяч ділянок виправлені в автоматичному режимі.

В агентстві зазначили, що на 27 лютого 2013 року всі територіальні органи Держкомзему реорганізовані в тероргани Державного агентства земельних ресурсів України.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укргосреестр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. До того ж право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах та містах обласного значення.

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