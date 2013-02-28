Агрохолдинг Astarta у 2012 році скоротив валовий прибуток більш ніж на 50%

Варшава. Найбільший в Україні виробник цукру компанія Astarta за підсумками 2012 року отримає 80 млн євро валового прибутку, що на 51%, або 41 млн євро, менше, ніж у 2011 році.

Про це свідчать дані компанії, якими володіє УНІАН.

Публічна з 2006 року Astarta зазначила в біржовому повідомленні зростання виручки в минулому році на 16% - до 352 млн євро і отримання 75 млн євро прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA), уточнивши, що ці дані не підтверджені аудитом.

Валова маржа становила 23%, а маржа-EBIDTA - 21%.

Компанія пояснила зростання доходів збільшенням продажів цукру в натуральному виразі на 33%, молока - на 29%, а зернових та олійних культур - на 18%.

Astarta також повідомила, що минулого року зібрала 2,6 млн тонн цукрових буряків, що на чверть більше показників попереднього року, а збір зернових і олійних культур досяг 600 тис. тонн.

Компанія відзначила, що більше половини сільськогосподарських культур були поставлені за кордон, а експортна виручка від цього сегменту збільшилася на 118%.

Згідно з повідомленням, минулого року Astarta справила рекордні 430 тис. тонн цукру, що на 15% більше показників 2011 року, що дозволило їй збільшити свою частку на українській ринку до понад 19%.

За даними компанії, минулого року їй також вдалося збільшити виробництво молока на 20% - до 84 тис. тонн, а виручка тваринницького сегмента зросла на 15%.

Найбільший акціонер компанії і її виконавчий директор Віктор Іванчик, коментуючи представлені підсумки минулого року, відзначив складну ситуацію на ринку цукру в Україні через його перевиробництва в останні два роки.

"Ситуація болісна для цукрової галузі, проте вона стимулює до консолідації та заохочує стратегічних гравців", - зазначив він.

До того ж В.Іванчик повідомив, що Astarta продовжує працювати над диверсифікацією свого бізнесу, збільшуючи ефективність сільськогосподарського сегменту, виробництво молока, а також впроваджуючи нові проекти, серед яких виробництво біоенергії і переробка сої.

За даними компанії, якими володіє УНІАН, у 2011 році Astarta збільшила валовий прибуток до 120,8 млн євро з 91,2 млн євро роком раніше при виручці 303,6 млн євро і 219,3 млн євро відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Аstarta за перші три квартали минулого року знизила чистий прибуток на 10% - до 84 млн євро на тлі зростання виручки на 26% - до 235 млн євро.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток більш ніж на 9% - до 87,5 млн євро.

Довідка УНІАН. Цукровий сегмент заснованої в 1993 році компанії Astartа, яка також займається рослинництвом і тваринництвом, забезпечує їй близько половини всієї виручки. Компанія володіє 8 цукровими заводами, здатними щорічно виробляти близько 400 тис. тонн цукру.

Компанія, яка на кінець вересня минулого року оцінювала свої активи в більш ніж 670 млн євро, на закритті ринку на Варшавській біржі в середу, 27 лютого, коштувала менше 430 млн євро.

За останніми даними, 36,99% акцій компанії, яка є другим найбільшим українським емітентом на Варшавській біржі, належали Віктору Іванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - голові ради директорів Валерію Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float .