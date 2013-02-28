Україна заборонила імпорт м'яса однієї з бразильських компаній

Україна з 27 лютого ввела тимчасову заборону на ввезення всіх продуктів тваринного походження виробництва бразильської компанії Alibem Comercial De Alimentos Ltda, повідомили УНІАН у Державній санітарній і фітосанітарній службі України.

Як йдеться в повідомленні, заборону введено на підставі результатів досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи. У результаті досліджень було встановлено, що бразильське морожене м'ясо домашніх свиней без кісток не відповідає мікробіологічним стандартам продукції.

Згідно з розпорядженням держрегулятора, всі суб'єкти господарської діяльності, які займаються імпортом бразильського м'яса, будуть в найкоротші терміни повідомлені про тимчасову заборону.

Державна санітарна і фітосанітарна служба України не повідомляє про обсяг імпорту до України м'яса бразильського виробника Alibem Comercial De Alimentos Ltda.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Бразилії товарів на 572,2 млн дол., що на 5,4% вище за показник 2011 року. Держстат не повідомляє про частку м'яса і м'ясних продуктів у загальному обсягу імпорту з цієї країни.

Усього ж у 2012 році Україна імпортувала м'яса і м'ясних субпродуктів зі всіх країн світу на 722 млн дол., що в 1,5 рази перевищило показники 2011 року.