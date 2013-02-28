Для налагодження роботи системи Держземкадастру потрібно щонайменше 2-3 роки - експерт

На налагодження роботи електронної системи Державного земельного кадастру буде потрібно щонайменше 2-3 роки.

Таку думку висловив голова ради директорів групи компаній M Consulting Group Валерій Мещеряков, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Не налагоджена система роботи нового Закону України «Про Державний земельний кадастр України», а також Порядок ведення Державного земельного кадастру України (ДЗК) веде до виникнення колапсів і проблем з отриманням документації. На налагодження роботи системи реєстрації прав власності на землю та системи держземкадастру потрібно щонайменше 2-3 роки», - вважає він.

В.Мещеряков назвав декілька проблем, які були виявлені в перший місяць роботи системи. Зокрема при перенесенні меж ділянок з паперу на віртуальну кадастрову карту відбулися накладки в системі. Найбільш поширена проблема - невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, його дійсним межам. Крім того, декільком земельним ділянкам у новому кадастрі привласнений один кадастровий номер.

«У зв'язку з цим ми радимо всім своїм клієнтам - власникам ділянок перевірити дані щодо свого наділу на карті. І якщо виникнуть неточності, повідомити про них у формі зворотного зв'язку на сайті публічної кадастрової карти України. Технічні проблеми розробники обіцяють виправити, з іншими ж питаннями доведеться звертатися до суду», - сказав В.Мещеряков.

Він нагадав, що згідно з Державною цільовою програмою розвитку земельних відносин в Україні, повне перенесення даних з паперових носіїв до електронної системи повинно завершитися до 2020 року.

За словами експерта, ще одна проблема, з якою зіткнулися українці під час переходу на новий кадастр, - труднощі з отриманням документів. Нова система передбачає, що всі питання з реєстрації тепер можна вирішити через нотаріусів. Для цих цілей їм надано доступ до електронної системи Державного земельного кадастру, проте низка технічних проблем не дозволяють їм безперешкодно видавати виписки з ДЗК. У зв'язку з цим власники земельних ділянок змушені звертатися до органів земельних ресурсів за випискою. Однак ці територіальні органи не наділені повноваженнями видавати виписки з держземкадастру, замість неї видається витяг з поземельної книги. У результаті такої колізії нотаріуси змушені відмовляти в оформленні угод із землею.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в Національній кадастрової системі (Держземкадастрі) державні реєстратори з початку поточного року зареєстрували 100 тис. земельних ділянок.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. До того ж право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах та містах обласного значення.

Довідка УНІАН. Група компаній M Consulting Group створена в 1994 році. Компанія здійснює діяльність на ринку оціночних послуг, надає послуги аудиту, землеустрою, юридичного супроводу, а також послуги з будівельного сервейінгу (оптимізація будівельних процесів). Група компаній також займається банківським консалтингом.