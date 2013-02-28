Державна зернова корпорація направить 1,5 млрд дол. кредиту на закупівлю зерна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) направить транш у 1,5 млрд дол. від отриманого кредиту китайського «Ексімбанку» виключно на проведення форвардних і спотових закупівель зернових урожаю 2013 року, повідомив журналістам заступник голови правління ДПЗКУ Роберт Бровді.

"Корпорація отримала перший транш у 1,5 млрд дол. на закупівлю зерна", - сказав Р.Бровді.

На отримані кошти ДПЗКУ планує в 2013 році закупити і поставити до Китаю 4 млн тонн зернових, з яких 2 млн тонн буде закуплено за форвардними контрактами. Оператором з китайської сторони виступить Китайська національна корпорація машинної промисловості і генеральних підрядів, уточнив Р.Бровді.

Форвардна програма ДПЗКУ проходитиме в два етапи: з березня по травень і з серпня по жовтень 2013 року. Перший етап передбачає укладення форвардного контракту, згідно з яким сільгоспвиробник отримує перший транш, виходячи з вартості 700 грн за тонну, незалежно від культури (ДПЗКУ закуповує пшеницю (продовольчу і фуражну) і кукурудзу (фуражну)). До того ж із суми віднімається страховий платіж (3,5% від мінімальної інтервенційної ціни). Обов'язковою умовою участі виробників у наступному етапі форвардної програми є отримання позитивного акту обстеження площ від страхової компанії.

На другому етапі програми сільгоспвиробники повинні поставити обумовлені види та обсяги зернових культур на сертифіковані елеватори ДПЗКУ, після чого відбувається остаточний розрахунок у вигляді другого траншу. Розмір цього платежу визначається як різниця між ціною остаточного розрахунку, сумою першого траншу і знижкою в 100 грн за тонну. До того ж ціною остаточного розрахунку є середньозважена ринкова ціна фіксингу, яка склалася на Аграрній біржі за день до поставки.

За словами Р.Бровді, мінімальний лот форвардного контракту становить 500 тонн. Питома вага закупівлі тієї чи іншої культури ДПЗКУ не встановлює.

Заступник голови правління ДПЗКУ також зазначив, що до планового обсягу закупівлі та поставки зернових до Китаю входить і закупівля зернових врожаю 2012 року, однак дата першої поставки зерна минулого року ще не узгоджена.

«Поставка зерна 2012 року можливо за умови досягнення обопільної вигідності для сторін», - пояснив Р.Бровді.

Говорячи про плани постачання зернових до Китаю в наступні роки, Р.Бровді зазначив, що обсяги залежатимуть від успішності реалізації зерна в поточному році.

"Контракт, пов'язаний з постачанням зернових, розрахований на 15 років і, за успішної реалізації його в перший рік, визначать план поставок на наступні роки з доведенням абсолютного обсягу поставки за календарним роком до рівня 6 млн тонн", - сказав він.

Час отримання другого траншу від Ексімбанку Р.Бровді не назвав, але зазначив, що отримані кошти будуть використані для збільшення елеваторних потужностей корпорації та будівництва зрошувальних систем.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) за ініціативою Міністерства аграрної політики та продовольства отримала право залучити кредит від китайського Експортно-імпортного банку у розмірі 3 млрд доларів під державні гарантії для фінансування сільськогосподарських проектів. Плата за надання держгарантій встановлена ​​у розмірі 0,01% річних від загальної суми позики.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) у серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 45 підприємств на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.