Євразійська економічна комісія підвищує митні збори на молочні продукти

Москва. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) підвищує митні збори на молочні продукти з 15% до 18,3%, проте це не стосується українських виробників, які працюють у режимі вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр з торгівлі ЄЕК Андрій Слєпньов на прес-конференції у Москві.

«Вчора радою ЄЕК було узгоджено непросте питання щодо ставок митних зборів на широку номенклатуру молочної продукції – вершкового масла, молочних паст, жирів, масел, сиру. Ухвалено рішення ставки підвищити до 18,3%», - сказав А.Слєпньов. До того ж він нагадав, що до цього така ставка становила 15%.

За словами А.Слєпньова, рішення набуде чинності через 30 днів після його опублікування.

Він відзначив, що це рішення ухвалене з урахуванням істотного зростання імпорту такої продукції, особливо у перші місяці 2013 року.

На прохання УНІАН В.Слєпньов наголосив, що це рішення не стосуватиметься українських виробників. «Щодо українських виробників – тут жодних змін не буде тому, що ми перебуваємо в режимі вільної торгівлі», – сказав він. За його словами, підвищення стосується насамперед країн Євросоюзу і Нової Зеландії.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до її складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.