Столична податкова міліція з початку року вилучила контрафактної продукції на 45,5 млн грн

Співробітники податкової міліції Києва з початку року вилучили з обороту контрафактної продукції на 45,5 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, тільки за минулий тиждень податківці вилучили дві великі партії контрафактного алкоголю. Одна з них налічувала понад 10 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів, обклеєних підробленими акцизними марками, що, на думку податківців, очевидно свідчить про невідоме походження продукту.

Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2012 року співробітники Державної податкової служби в Києві вилучили з ринку близько 93 тис. літрів нелегального алкоголю на загальну суму 6,5 млн грн. Крім того, податківці закрили п'ять нелегальних виробництв підробленого алкоголю, а також вилучили з обороту 3,7 тис. декалітрів спирту на суму 2,4 млн. грн і 793,4 тис. пачок тютюнових виробів на суму 8 млн грн.