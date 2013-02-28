Експерт прогнозує збільшення врожаю зернових в Україні в 2013 році майже на 20%

Україна у зв'язку зі сприятливими погодними умовами осінньо-зимового сезону в поточному році може розраховувати на збільшення врожаю зернових до 53-55 млн тонн з 46,2 млн тонн у 2012 році, сказав генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа на прес -конференції.

За його словами, експорт зернових за підсумками 2013 року може зрости до 26-27 млн ​​тонн.

«Ми разом з експертами очікуємо врожай у діапазоні 53-55 млн тонн, це близько до рекордного показника. За такого обсягу виробництва Україна матиме можливість експортувати 26-27 млн ​​тонн зернових», - повідомив В.Лапа.

Він прогнозує, що завдяки сприятливим погодним умовам у 2013 році очікується пересівання всього 100-200 тис. га землі в порівнянні з щорічної середньої цифрою в 1 млн га.

«Навряд чи (у поточному році - УНІАН) відбудеться збільшення посіву ярових через те, що цього року озимих потрібно буде менше пересівати. І якщо раніше їх пересівали за рахунок ярових культур, то зараз відбуватимуться структурні зміни - зменшаться посіви цукрових буряків і, можливо, гречки, збільшаться посіви бобових», - додав експерт.

За його словами, у загальному обсязі українського зернового експорту перше місце в поточному році займе кукурудза з можливим обсягом у 15-17 млн ​​тонн, і близько 10 млн тонн може становити експорт пшениці.

«Інші культури матимуть меншу частку в експорті, якщо не говорити про олійні культури, урожай яких в останні роки зріс до 12 млн тонн», - сказав В.Лапа.

Гендиректор «Українського клубу аграрного бізнесу» також зазначив розширення географії українського зернового експорту. Зокрема українським зерном зацікавилися Китай і Японія.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко на цій прес-конференції висловив прогноз, що Україна вже в квітні може відновити експорт пшениці.

«У нас зараз є велика кількість кукурудзи і пшениці. Оскільки з квітня не буде обмежень в її експорті, так як будуть сформовані перехідні залишки, ми зможемо продати ще пару мільйонів тонн пшениці, яка зараз у ціні», - сказав Л.Козаченко.

Він повідомив, що на сьогодні в Україні запаси зерна становлять понад 10 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж у 2012 році. До того ж, за словами експерта, для формування перехідних залишків достатньо 5 млн тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт зернових культур з України з початку маркетингового року (липень 2012 - червень 2013 р.) за станом на 26 лютого становив 17,6 млн тонн, що на 4,7 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого маркетингового року. Міністерство прогнозує, що експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме близько 23 млн тонн.

Площі посівів озимих зернових та зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна отримала рекордний для останніх років урожай зернових у розмірі 56,7 млн тонн у порівнянні з 39,2 млн тонн роком раніше.

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