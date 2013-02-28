Наступного року Україна експортує 32 млн тонн зернових - УЗА

Експорт зернових культур з України у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.) збільшиться до 32 млн тонн, що на 39% більше передбачуваних обсягів експорту зерна у 2012/2013 маркетинговому році, вважає президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, досягти таких обсягів країні дозволить великий урожай поточного року.

«Зима була чудова, пересівати будемо лише 3-5% (озимих зернових – УНІАН). Чекаємо великий урожай – на 10 млн тонн більше, і експорт близько 32 млн тонн», – сказав журналістам експерт.

В.Клименко також відзначив, що за результатами 2012 року Україна посіла 10-е місце з виробництва зернових серед інших країн світу. До того ж країні вдалося досягти середньосвітової врожайності.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що експорт зерна поточного маркетингового року становитиме близько 23 млн тонн.

За даними міністерства, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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