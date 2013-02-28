«Данон Україна» інвестує 100 млн грн у модернізацію виробництва

Один з найбільших виробників молочної продукції в Україні - компанія «Данон Україна» у 2013 році інвестує 100 млн грн у вдосконалення систем контролю безпеки і якості продукції, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, минулого року компанія інвестувала 73 млн грн у модернізацію заводів «Галактон», «Данон Дніпро» і Кременчуцького міськмолокозаводу.

Виручка «Данон Україна» у 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 14%. Частка ринку компанії в Україні зросла на 0,5% до 18,9%, відзначили в прес-службі.

За словами генерального директора компанії Даріо Маркетті, такий результат був досягнутий завдяки виведенню на ринок нової продукції і розширення асортименту продукції всіх цінових категорій.

«Досягнення такого зростання обумовлено виведенням на ринок нових продуктів і розширенням асортименту традиційних і новітніх продуктів всіх цінових категорій», - цитує прес-служба Д.Маркетті.

Як раніше повідомляв УНІАН, група компаній «Данон» інвестує 1,9 млн євро до 2014 року в розвиток полуничних кооперативів в Україні.

Довідка УНІАН. Група компаній «Данон» - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів. Компанія «Данон» працює в Україні з 1998 року. З червня 2010 року, в результаті об'єднання компаній «Данон» і «Юнімілк», до компанії «Данон-Юнімілк» увійшли три заводи - «Данон-Дніпро» (м. Херсон), «Галактон» (м. Київ) та «Кремез »(м. Кременчук). Компанія представляє продукцію ТМ «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смішарики».