Митниця буде пропускати в Україну поштові відправлення з дієтичними добавками

Державна митна служба, яка входить до складу Міністерства доходів і зборів України, доручила митним органам здійснювати пропуск на митну територію України дієтичних добавок, які переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, таким чином вирішено правову колізію, яка виникла навколо дієтичних добавок.

Органом, який затверджує належний рівень захисту здоров'я людей, обов'язкові параметри безпечності та мінімальні специфікації якості харчових продуктів, звід правил і належну практику виробництва харчових продуктів та координує діяльність органів виконавчої влади з питань безпечності та якості харчових продуктів, є центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (стаття 4 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”).

Враховуючи те, що питання віднесення (чи не віднесення) дієтичних добавок до категорії харчових продуктів належить до компетенції МОЗ України, Держмитслужбою було спрямовано відповідний запит до зазначеного міністерства.

Відповідно до роз’яснення, яке надано Міністерством охорони здоров’я Держмитслужбі у рамках виконання доручення Кабінету міністрів України, дієтичні добавки відносяться до харчових продуктів. Відтепер дієтичні добавки можуть безперешкодно пересилатися в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу громадян.