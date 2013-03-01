Росія і США найближчими роками зрівняють експорт пшениці - експерт

Росія і США в найближчі роки експортуватимуть приблизно рівний об'єм пшениці, прогнозує радник посольства США в Москві з питань сільського господарства Холлі Хіггінс.

"Ми прогнозуємо, що експорт пшениці США і Росії буде приблизно на однаковому рівні", - сказала Хіггінс.

Росія в 2012 році збільшила експорт пшениці і меслину на 5,6% у порівнянні з попереднім роком - до 16,03 мільйона тонн, випливає з матеріалів Федеральної митної служби (ФМС), передає ПРАЙМ.

За словами Хіггінса, експорт пшениці з США обмежується зокрема високим внутрішнім попитом на тлі зниження врожаю і збільшенням поставок з країн Чорноморського регіону.

За оцінкою Хіггінс, виробництво пшениці в США цього року впаде на 7,5% при зростанні врожаю соєвих, бобових і кукурудзи. "Загальна пропозиція пшениці в США стане найнижчою з сезону 2007-2008 року", - вважає експерт.

Хіггінс прогнозує, що в середньостроковій перспективі ціни на зерно і продукти тваринництва на світовому ринку залишаться високими.

"Дивлячись далі в майбутнє, ми очікуємо зростання цін на велику рогату худобу, свинину та птицю за високого попиту з боку споживачів", - зазначила радник, додавши, що вартість кормів також зросте.

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