На розливному заводі в Шотландії сталася аварія: у каналізацію "спустили" 18 тис. літрів віскі

У шотландському місті Дамбартон на розливному заводі через аварію відбувся «витік» віскі. У результаті до місцевої каналізації потрапило близько 18 тисяч літрів алкоголю.

За словами джерела газети The Scottish Sun, «ніби хтось включив кран, і все утекло коту під хвіст». Побоювання, що алкоголь потрапив у річку Левен, не підтвердилися.

Як повідомляє «Бі-бі-сі», співробітники компанії Chivas Brothers, виробника віскі Ballantine's, замість того, щоб промити труби на виробництві миючим складом, пустили цими трубами тисячі літрів віскі. Працівники заводу так і не помітили витік - їм про це повідомили співробітники каналізаційної служби міста, відчули сильний запах алкоголю у стічних водах.

На заводі Chivas Brothers працює близько 600 осіб. Зараз компанія з'ясовує, як у каналізацію витекли літри віскі на £ 500 тисяч, пише The Times.

У заяві компанії йдеться: «Ми в цей час розслідуємо випадкову втрату 26 лютого в Дамбартоні, де якась кількість алкоголю потрапила до місцевої водної очисної споруди».

Представник компанії Scottish Water, відповідальної за очисні споруди в місті, повідомив, що співробітникам вже відомо про витік, вони займаються вирішенням проблеми, передає "Газета.Ru".