Kernel підвищив прогноз виручки в 2013 фінансовому році на 17%

Варшава. Найбільший в Україні виробник соняшникової олії і великий експортер зернових компанія Kernel підвищила прогноз своєї виручки в 2013 фінансовому році (липень 2012 - червень 2013 р.) до 2,8 млрд дол. з 2,4 млрд дол.

В оприлюдненому звіті на Варшавській біржі компанія також повідомила про зниження прогнозу чистого прибутку на поточний фінансовий рік до 200 з 215 млн дол. і збереженні прогнозу EBIDTA на рівні 350 млн дол.

В оприлюдненому звіті на Варшавській біржі компанія також повідомила про зниження чистого прибутку за першу половину поточного фінансового року на третину - до 69,7 млн ​​дол. на тлі 2% зростання операційного прибутку - до 119 млн дол. і 6% збільшення прибутку до відрахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) - до 157,7 млн ​​дол.

Також, згідно зі звітом, за рахунок рекордних продажів наливної соняшникової олії і зернових компанія збільшила виручку на 49,5% - до 1,471 млрд дол.

Середня маржа EBIDTA компанії за всіма її сегментами діяльності в першій половині поточного фінроку знизилася до 10,7% з 15,1% роком раніше.

Kernel повідомляє про зростання продажів наливного масла за перші шість місяців поточного фінроку на майже 74% - до 582 тис. тонн, а зернових - на 60% - до 1,6 млн тонн.

Продаж бутильованої олії знизився на 23% - до 60,1 млн літрів, а її виробництво на третину - до 51,1 тис. тонн.

Перевалка через порти, без урахування Таманського порту в РФ, в якому Kernel володіє 50% акцій, зросла більш, ніж на 100% - до майже 1,763 тис. тонн.

Компанія також повідомила про зростання переробки соняшникового насіння на майже 18% - до 1,218 тис. тонн і зниження падіння виробництва цукру на 17% - до 99,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2013 фінансового року компанія збільшила чистий прибуток на близько 12% - до 37 млн ​​дол. при зростанні виручки більш, ніж на третину - до 518 млн дол.

У лютому KBC Securities оприлюднило свій прогноз, згідно з яким чистий прибуток Kernel у поточному фінансовому році збільшиться до 242 млн дол., що на 22 млн дол. більше, ніж консесус-прогноз Bloomberg.

У 2012 ФР Kernel збільшив чистий прибуток на 9% до 207 млн ​​дол., а виручку на 14% - до близько 2,2 млрд дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

А.Веревскій через Namsen Limited володіє 38,23% паперів Kernel, тоді як інші перебувають у вільному обігу на біржі у Варшаві.

Компанія, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській фондовій біржі, де вона дебютувала в 2007 році, на останньому закритті коштувала менше 1,7 млрд дол.

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