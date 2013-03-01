Агроринок «Столичний» отримав кредит на 40 млн грн

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» підписав кредитний договір з «Укрінбанком» на 40 млн грн, повідомляє підприємство в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, 28 лютого 2013 року «Укрінбанк» надав одному з найбільших у Києві аграрних ринків іпотечний кредит під 23% річних строком на 24 місяці з метою продовження будівництва торгових павільйонів і погашення поточної заборгованості перед банком «ВБР».

Довідка УНІАН. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (м. Київ) розпочав роботу в 2010 році з плодоовочевих павільйонів. У листопаді 2012 р. на ринку були відкриті нові торгові термінали "Риба та м'ясо" і "Ковбаси та сири". У їхнє будівництво інвестували 100 млн грн. Площа кожного нового павільйону становить 8,4 тис. кв м.

На початок 2013 року активи компанії оцінювалися в 53,7 млн ​​грн. Чистий збиток підприємства за дев'ять місяців 2012 року становить 285 тис. грн.