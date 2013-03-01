У лютому Україна експортувала 1,67 млн тонн зернових

Експорт зернових культур із України у лютому 2013 року становив 1,67 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, у лютому українські аграрії експортували 184,1 тис. тонн пшениці, з якої 180 тис. тонн продовольчої і 4,1 тис. тонн фуражної. Експорт кукурудзи за зазначений період становив 1,4 млн тонн. Обсяг експорту олійних становив 259,1 тис. тонн.

У міністерстві також зазначили, що всього з початку маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р.) Україна експортувала 17,85 млн тонн зернових, що на 36,4% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зернових поточного маркетингового року на рівні 23,4 млн тонн.

За даними міністерства, врожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.