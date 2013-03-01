Виробник соняшникової олії "Кернел" збільшив частку в 7 компаніях на 2,4 млн дол.

Найбільший в Україні виробник соняшникової олії холдинг «Кернел» за підсумками липня-грудня 2012 року збільшив свою частку в 7 сільськогосподарських компаніях, заплативши сумарно за пакети акцій 2,4 млн дол., повідомляє компанія у своєму фінансовому звіті.

Згідно зі звітом, холдинг збільшив свою частку в цукрових компаніях «Чортківський цукровий завод» (до 90,1% з 73,8%), «Цукрове» (до 100% з 71,3%), «Пальмірський цукровий завод» (до 89 , 1% з 72,7%) і «Оржицький цукровий завод» (до 80% з 73,4%).

Крім того, частка «Кернел» збільшилася до 94% з 88,2% у Полтавському хлібоприймальному підприємстві, до 65,7% з 52,5% в «Агрофірмі «Куйбишево» і до 93% з 81,5% в агрокомпанії «Пальміра».

Як раніше повідомляв УНІАН, чистий прибуток компанії «Кернел» у липні-грудні 2012 року знизився на третину - до 69,7 млн ​​дол. на тлі 2% зростання операційного прибутку - до 119 млн дол. і 6% збільшення прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) - до 157,7 млн ​​дол.

Водночас холдинг прогнозує зростання виручки у 2013 фінансовому році до 2,8 млрд дол. з 2,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

А.Веревський через Namsen Limited володіє 38,23% паперів Kernel, тоді як інші перебувають у вільному обігу на біржі у Варшаві.

Компанія, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській фондовій біржі, де вона дебютувала в 2007 році, на останньому закритті коштувала менше 1,7 млрд дол.