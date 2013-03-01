Сільгоспвиробники планують збільшити витрати на посівну

Аграрні виробники України в 2013 році планують збільшити витрати на посівну кампанію на 1,3 млн грн до близько 38,6 млрд грн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

За його словами, витрати лише на матеріально-технічне забезпечення цього року мають зрости на 500 млн грн до 28,5 млрд грн.

«Збільшити надходження фінансових ресурсів на весняно-посівні роботи вдалося й завдяки забезпеченню стабільного експорту зерна та іншої продукції», - сказав міністр у своїй статті, опублікованій на сайті УНІАН.

За словами М.Присяжнюка, на закупівлю мінеральних добрив цього року аграрії направлять близько 8,3 млрд грн.

«Залучити кошти, яких зараз не вистачає, - а це близько 8 млрд грн, - сільгоспвиробники зможуть завдяки співробітництву з двома державними компаніями - Аграрним фондом і Державною продовольчо-зерновою асоціацією», - повідомив міністр.

«Державна продовольчо-зернова корпорація України запланувала провести форвардні закупівлі 2 млн тонн зерна, що дасть можливість «влити» в агросектор близько 3 млрд грн. Комі того, за рахунок продовження форвардних закупівель зерна, які Аграрний фонд проводить ще з осені минулого року, виробники отримають 291,6 млн грн», - сказав він.

Ще близько 7,7 млрд грн, за словами М.Присяжнюка, аграрні виробники України планують залучити у вигляді банківських кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація України почала закупівлю кукурудзи й пшениці (продовольчої та фуражної) на умовах форварда з 1 березня. Закупівля проходитиме в два етапи: з березня по травень і з серпня по жовтень 2013 року.

Довідка УНІАН. Під урожай 2013 року українські аграрії планують засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

На думку фахівців Укргідрометцентру й Мінагропроду, за відсутності складних погодних явищ обсяг урожаю в Україні в 2013 році може перевищити минулорічний показник на 20-30%. Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

Статтю міністра читайте на сайті УНІАН: «На шляху до врожаю-2013: держава на боці аграріїв».