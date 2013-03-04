«Миронівський хлібопродукт» у 2013 році запустить елеватор у Сумській області за 102 млн грн

Агрокомпанія «Урожайна країна», що входить до складу холдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП), у 2013 році має намір ввести першу чергу нового елеватора вартістю 102 млн грн, повідомляється на сайті Сумської обласної державної адміністрації.

У повідомленні сказано, що загальні потужності зберігання елеватора становитимуть 140 тис. кубометрів.

«Зараз тривають реконструкція та оновлення під'їзних шляхів, установка залізничних ваг, розрахованих на 150 тонн, будівництво підстанції потужністю 35 кВт, прокладка більше трьох кілометрів газопроводу», - цитуються в повідомленні слова виконавчого директора «Урожайної країни» Андрія Гнелицького.

Як уточнили в МХП, 40 тис. куб. м елеватора планується використовувати для зберігання зернових культур (26-28 тис тонн.), стільки ж - для олійних культур (16-26 тис тонн в залежності від культури).

Довідка УНІАН. «Урожайна країна» спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних сільськогосподарських культур. Земельний фонд компанії становить близько 23 тис. га.

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP SA продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У цей час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.

Чистий прибуток МХП за 6 місяців 2012 року становить 170 млн дол. Виручка компанії за цей період зросла до 654 млн дол.