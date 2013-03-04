«Чумак» у 2012 році скоротив чистий збиток майже у 5 разів

Великий виробник продуктів харчування «Чумак» у 2012 році скоротив чистий збиток до 18,7 млн грн з 93,2 млн грн у 2011 році, повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Вартість активів компанії за підсумками 2012 року знизилася на 10,5% - до 512,6 млн грн.

До того ж поточні зобов'язання підприємства в 2012 році скоротилися на 39% - до 108,8 млн грн, а довгострокові - майже вдвічі - до 264,9 млн грн.

За підсумками 2012 року сумарна дебіторська заборгованість компанії скоротилася до 139,5 млн грн з 160 млн грн у 2011 році.

До того ж, згідно з повідомленням, у 2012 році кількість співробітників зросла до 830 осіб з 662 осіб у 2011 році.

Довідка УНІАН. Компанія "Чумак" - найбільший національний виробник продуктів харчування. Компанія була заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном і Йоханом Боденом.

Компанія виробляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту і макарони під однойменною торговою маркою.

У березні 2008 року ІК "Драгон Капітал" (м. Київ) та East Capital Bering фонду України повідомили про спільне придбання 70% акцій "Чумака". Формально власником 99,99994% акцій АТ є кіпрський Чумак Holdings Limited. Компанія володіє сучасними виробничими потужностями і логістичним центром у Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.