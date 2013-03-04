Аграрний фонд закупив 1 млн тонн зерна врожаю 2013 року за форвардними контрактами

Обсяг форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року, проведених Аграрним фондом України, до 1 березня поточного року становив понад 1 млн тонн, йдеться в повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, 1 березня Аграрний фонд уклав на Аграрній біржі форвардні контракти на закупівлю 32 тис. зерна майбутнього врожаю. До того ж аграрії за рахунок форвардних закупівель отримають 200 млн грн на проведення весняно-польових робіт.

У Фонді також нагадали, що в 2012 році були укладені форвардні контракти на закупівлю 775 тис. тонн зерна і авансовано аграріям 700 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України з 7 лютого взявся до укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. На перші торги виставлялася заявка на закупівлю близько 100 тис. тонн зерна. У першому кварталі 2013 року Аграрний фонд України планує додатково закупити на умовах форварда близько 700 тис. тонн зерна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Микола Присяжнюк: Несподіваних рішень з експорту зерна не буде