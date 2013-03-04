Мінагропрод прогнозує зростання споживання м'яса в Україні в 2013 році на 1,7%

Споживання м'яса населенням в Україні, завдяки зростанню поголів'я худоби, в 2013 році може збільшитися до 55,3 кг на душу з 54,4 кг на душу в 2012 році, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на керівника відомства Миколи Присяжнюка.

«Минулого року ми стабілізували і навіть наростили поголів'я худоби у всіх категоріях господарств. А сприятливі тенденції у тваринництві на початку 2013 року підтверджують наші прогнози щодо нарощування споживання м'яса до 55,3 кілограма на душу населення за рік», - сказав М.Присяжнюк.

«Збільшення споживання м'яса відбудеться за рахунок підтримки виробників, які займаються вирощуванням худоби і птиці. Тому держава продовжить надавати адресну підтримку для заохочення розвитку тваринництва, як у господарствах населення, так і на підприємствах », - додав міністр.

За інформацією прес-служби, в 2012 році обсяг реалізації м'яса тварин і птиці зріс на 3,4% - до 3,4 млн тонн.

Станом на 1 лютого 2013 поголів'я великої рогатої худоби в Україні збільшилося на 4,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 4,7 млн голів. Також на 3,7% зросло поголів'я свиней - до 7,5 тис. голів, а кількість птиці збільшилося на 7,8% - до 206,4 млн голів.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, виробництво м'яса (у живій вазі) в січні 2013 року в Україні збільшилася на 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 293,2 тис. тонн.