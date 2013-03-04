Ціни на какао впали до мінімуму за десять місяців

Ціни на какао впали до мінімальної вартості за десять місяців на тлі повідомлень про те, що Кот-д'Івуар - найбільший у світі виробник какао - збільшує поставки, повідомляє Bloomberg.

За словами аналітиків, поставки какао ростуть через рясні дощі у Західній Африці.

Ф'ючерси на какао за минулий тиждень впали майже на 3%. У понеділок вони продовжили падати майже на 1%, до 2,095 дол. за тонну на торгах у Лондоні. Це найнижчий показник з 12 квітня, передає Газета.RU.