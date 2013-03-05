Влада Донецької області запевняє, що хліб у регіоні дорожчати не буде

Керівництво Донецької області запевняє, що не допустить в регіоні зростання ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Олександр Фоменко.

«Я на 100% упевнений в тому, що ми, перш за все, не допустимо зростання цін на хліб. І до нового врожаю ми дотягнемо», - сказав заступник губернатора. При цьому він додав: «Ми забезпечимо продовольчу безпеку і, відповідно, цінову стабільність в регіоні».

О.Фоменко нагадав, що між облдержадміністрацією, сільгоспвиробниками та торговельними мережами області підписано відповідний меморандум про недопущення зростання цін на соціально-значимі сорти хліба, «вироблені за простою рецептурою».

«За результатами двох місяців (січня-лютого 2013 року) у нас ціна на даний вид хліба одна з найнижчих в Україні - 4, 62 грн за 1 кг при середній по Україні 5,05 грн», - сказав заступник голови ОДА. Він ще раз підкреслив, що керівництво регіону «і далі відслідковуватиме ціну на хліб».