Продовжено дію заходів щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продбезпеки

На території України продовжено здійснення заходів із забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Зокрема, працівники державної служби ветеринарної медицини та співробітники ветеринарної міліції минулого тижня перевірили 332 підприємства, діяльність яких пов’язана з обігом продукції тваринного походження. Мобільні групи у складі працівників державної служби ветеринарної медицини та співробітників ветеринарної міліції під час перевірок задокументували 213 правопорушень.

Так, на Луганщині було викрито незаконну діяльність цеху з переробки та зберігання молока та молокопродукції. В одному із сіл Слов’яносербського району Луганської області ветеринари виявили підпільний цех, де незаконно займалися переробкою та зберіганням молочної продукції. Наразі звідти вилучено близько 100 літрів сироватки та 30 кг сиру сулугуні.

За повідомленням начальника відділу ветеринарної міліції МВС України Сергія Оксюти під час заходів задокументовано 213 правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 107 КУпАП. У дохід держави стягнуто штрафних санкцій на суму майже 28 тисяч грн. Винесено та проконтрольовано виконання 154 інспекторських приписів. Призупинено роботу 17 підприємств. До правоохоронних органів направлено 8 матеріалів.

Обмежено обіг понад 9 тисяч кг продукції тваринного походження, якість якої не підтверджена відповідними документами.