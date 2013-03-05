МХП у 2012 році збільшив чистий прибуток на 20% - до 311 млн дол.

Найбільший виробник курятини в Україні холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) за підсумками 2012 року збільшити чистий прибуток на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 311 млн дол.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, який має УНІАН.

Згідно зі звітом, виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. за аналогічний період 2011 року.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) зріс на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%.

Прибутковість на одну акцію збільшилася на близько 24% - з 2,26 дол. у 2011 році до 2,80 дол. у 2012 році.

За словами голови правління МХП Юрія Косюка, у найближчі роки МХП продовжить покращувати свої фінансові показники.

«2012 рік був хорошим в історії компанії. Вибудовуючи стабільний і стійкий бізнес з хорошими перспективами зростання, ми продовжуємо досягати поставлених раніше амбітних цілей. У 2012 році ми завершили інтенсивну програму CAPEX, і в 2013 році, а також у подальші роки ми очікуємо значного зростання потоку грошових коштів», - прокоментував у звіті фінансові результати компанії Ю.Косюк.

«Миронівський хлібопродукт» також виплатить дивіденди на загальну суму 120 млн дол. (1,13 дол. за акцію), повідомили в компанії. Таке рішення Рада директорів ухвалила з метою дотримати баланс між необхідністю інвестувати в подальший розвиток і правом акціонерів на частину чистого прибутку компанії на регулярній основі.

Підставою для виплати дивідендів буде квартальна звітність компанії, яка відображає розподіл прибутку дочірніми компаніями, яка буде виплачена у вигляді квартальних дивідендів у 2013 році відповідно до законодавства Люксембургу.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 млн дол., що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії в 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, зріс до 1,229 млрд дол. з 944 млн дол. у 2010 році. Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 млн дол. з 325 млн дол. у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. Зараз на Лондонській біржі торгується 35% акцій компанії.