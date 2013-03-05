«Авангард» у 2012 році збільшив чистий прибуток на 16,3% - до 228,2 млн дол.

Один з найбільших виробників курячих яєць в Україні промислова група «Авангард» за підсумками 2012 року збільшила чистий прибуток до 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка за цей період збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) зріс до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. у 2011 році.

Операційний прибуток компанії за вказаний період зріс 264,5 млн дол., що на 14,2% більше аналогічного показника 2011 року.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за 2011 рік зросла на 26% - до 553 млн дол.