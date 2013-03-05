МХП у 2013 році планує наростити обсяг виробництва курятини на 12,4%

Найбільший виробник курятини в Україні «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у 2013 році планує наростити обсяг виробництва курятини до 454 тис. тонн, що на 12,4% більше результатів 2012 року.

Про це повідомила УНІАН фінансовий директор компанії Вікторія Капелюшна.

За її словами, саме збільшення обсягів виробництва стане основним чинником зростання компанії в 2013 році, тоді як у 2012 році високі фінансові результати МХП були обумовлені підвищенням ціни на курятину в першому півріччі.

«Драйвером зростання на 2013 рік у нас є великі обсяги виробництва м'яса птиці. Завдяки Вінницькому комплексу ми зробимо додатково 50 тис. тонн курятини, тобто, на відміну від 2012 року, у нас є кількісний фактор росту», - пояснила В.Капелюшна.

Крім того, В.Капелюшна анонсувала розширення земельного банку МХП у 2013 році за допомогою покупки рослинницьких підприємств у Росії із загальним земельним банком у 40 тис. га.

Фінансовий директор компанії також зазначила, що великих інвестиційних проектів у поточному році в компанії не заплановано.

«Великих інвестпроектів у нас не заплановано - ми закінчуємо Вінницький комплекс. У нас буде невелике розширення землі - можливо в Росії, можливо і в Україні», - сказала вона.

Що стосується поставок м'яса птиці в ЄС, В.Капелюшна прогнозує експорт першої партії курятини не раніше другого півріччя 2013 року. Однак, вона зазначила, що в нинішньому році МХП відкриє ринки збуту в деяких країнах Африки, Середньої Азії та збільшить обсяги експорту в країни СНД.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії складає близько 280 тис. гектарів.

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