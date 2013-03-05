Експорт овочів і фруктів з України може перевищити 2 млн тонн - Присяжнюк

Обсяг виробництва овочів і фруктів в Україні за підсумками 2012 року становив 10 млн тонн, з яких 8,5 млн тонн становить внутрішнє споживання, а інший обсяг може бути експортований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк під час відвідування овочесховища в Київській області.

«У 2012 році ми виробили 10 млн тонн овочів, з них ми споживаємо 8,5 млн тонн. Останнє можна використовувати на експорт», - сказав міністр і додав, що загалом за підсумками 2012 року експорт овочефруктової групи зріс на 20%, а імпорт скоротився на 40%. Міністр зокрема нагадав, що обсяг експорту українського луку, наприклад, у 2012 році зріс до 20 млн доларів проти 0,5 млн доларів у 2010 році. Він також звернув увагу, що на цей момент в Україні завантажені 35 тис. з 50 тис. квадратних метрів овочесховищ.

За словами М.Присяжнюка, будівництво додаткових зберігаючих і виробничих потужностей буде продовжено. «На сьогодні у нас побудовано 500 га тепличних комплексів. На 2013-14 роки плануємо побудувати ще 1200 га», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у січні експерти Українського клубу аграрного бізнесу заявляли, що, за їхніми даними, експорт овочів з України активізувався наприкінці 2012 року. Зокрема в грудні минулого року на зовнішні ринки було поставлено 6,77 тис. тонн картоплі, цибулі, моркви і капусти, що в 2,2 рази більше, ніж у листопаді 2012 року. У грошовому виразі експорт зріс до 882 тис. дол. з 433 тис. дол. Крім того, за даними УКАБ, експорт з України овочів «борщової» групи може збільшитися до квітня 2013 року за рахунок різниці цін на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Раніше Мінагропрод заявляв про плани до 2014 року збільшити потужності зі зберігання овочів у 4,2 рази - до 1 млн тонн.

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