Кабмін дозволив продавцям маркувати товари регіональними мовами

Кабінет Міністрів дозволив продавцям додавати до маркування, інструкцій щодо застосування товару українською мовою переклад регіональними мовами або мовами національних меншин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 4 березня.

«Тобто, продавці, які зацікавлені продати товар, зможуть доповнювати його відповідними текстами на мові, яка переважає в регіоні продажу», - відзначають в прес-службі.

Нагадаємо, що з 10 серпня 2012 р. набув чинності Закон України «Про засади державної мовної політики». Частиною 3 статті 26 Закону передбачено, що маркування товарів, інструкції щодо застосування і т.і. виконуються на державній мові і на регіональній мові або мові меншини.

На сьогодні остаточно не визначений механізм надання мовам національних меншин статусу регіональної мови. Право розміщувати поряд з текстом на державній мові переклад іншими мовами зараз належить лише виробникам товарів.