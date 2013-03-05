«Концерн Хлібпром» минулого року скоротив збиток на 43%

Один з найбільших виробників хлібобулочних виробів «Концерн Хлібпром» у 2012 році на тлі закриття нерентабельних підрозділів скоротив чистий збиток на 43% порівняно з 2011 роком - до 13,9 млн грн., йдеться у прес-релізі підприємства.

Водночас згідно з консолідованими результатами 2012 року, валовий дохід підприємства зріс на 1,6% - до 918,8 млн грн, а чистий дохід збільшився на 3% - до 780,9 млн грн.

За даними прес-релізу, у структурі реалізації компанії, крім хліба і хлібобулочних виробів, 17% займають хлібні напівфабрикати та 11% - кондитерські вироби.

Довідка УНІАН. «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Основна діяльність - виробництво та продаж хліба, заморожених напівфабрикатів та кондитерських виробів. Торгові марки компанії - «Хлібна хата», «Наминайко», «Палаццо Бандінеллі».

«Концерн Хлібпром» за підсумками 2011 року отримав чистий збиток у розмірі 27,2 млн грн проти 5,9 млн грн чистого прибутку у 2010 році.