Fitch підтвердив рейтинг агрохолдингу «Кернел» на рівні "В"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг агрохолдингу «Кернел», найбільшого виробника соняшникової олії в Україні, на рівні «В» за довгостроковим рейтингом емітента, «В+» за місцевим рейтингом і «АА+» за національним довгостроковим рейтингом, йдеться у повідомленні агентства , розміщеному на офіційному сайті Fitch Raitings.

Прогноз, згідно з повідомленням, стабільний.

«Рейтинг «Кернел» відображає позицію компанії як найбільшого виробника і експортера соняшникової олії в Україні, а також компанії, що входить до четвірки найбільших експортерів зерна. Fitch очікує, що в світлі підвищення ефективності виробництва і зростання попиту на аграрну продукцію позиції України на аграрному ринку будуть стійкими», - сказано в повідомленні Fitch Raitings.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток компанії «Кернел» у липні-грудні 2012 року знизився на третину - до 69,7 млн ​​дол. на тлі зростання операційного прибутку на 2%, до 119 млн дол., і збільшення прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) на 6%, до 157,7 млн ​​дол.

Водночас холдинг прогнозує зростання виручки в 2013 фінансовому році до 2,8 млрд дол. з 2,4 млрд дол. роком раніше.

За підсумками липня-грудня 2012 року «Кернел» збільшив свою частку в 7 сільськогосподарських компаніях, заплативши сумарно за пакети акцій 2,4 млн дол.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

А.Веревський через Namsen Limited володіє 38,23% акцій «Кернел», інші перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.

Компанія, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській фондовій біржі, де вона дебютувала в 2007 році, на останньому закритті коштувала менше 1,7 млрд дол.