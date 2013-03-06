Росспоживнагляд дозволив 36 компаніям Грузії надати зразки вина для реєстрації

Росспоживнагляд за підсумками інспекції грузинських виробників вина та коньяків дозволив 36 алкогольним компаніям надати зразки своєї продукції для реєстрації в Росії. Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на главу відомства Геннадія Онищенка.

За його словами, всього співробітники Росспоживнагляду в Грузії перевірили 37 виноробів і чотири виробники мінеральної води. Одному з алкогольних підприємств відмовили в дозволі, до виробників мінералки претензій у санітарних лікарів не виникло. Назв компаній, які зможуть поставляти продукцію на російський ринок, Онищенко не розкрив.

Онищенко додав, що загалом за результатами перевірок на російський ринок можуть бути допущені до 200 видів грузинського вина.

Ембарго на грузинські вина і мінеральну воду Росія ввела в 2006 році. Офіційно це пояснювалося претензіями до якості. Деякі пов'язували заборону з бажанням Москви чинити політичний тиск на Тбілісі. До введення ембарго Грузія займала третє місце серед країн-імпортерів вина в Росію - на неї припадало майже 9% ввезеного в РФ вина.