«АВК» минулого року збільшила прибуток майже у 2 рази - до 167 млн грн

Один з найбільших вітчизняних виробників кондитерських виробів, компанія «АВК» у 2012 році збільшила чистий прибуток до 166,9 млн грн з 86,2 млн грн минулого року, повідомляє компанія у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас, згідно з повідомленням, поточні зобов'язання підприємства у 2012 році зросли на 71,5% - до 695,6 млн грн. Довгострокові зобов'язання скоротилися майже на 10% - до 866,3 млн грн.

За підсумками 2012 року сумарна дебіторська заборгованість компанії зросла на 46,5% майже до 1 млрд грн.

Згідно з повідомленням, у 2012 році вартість активів компанії збільшилася на 21,2% до 2,4 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «АВК» у 2012 році збільшила обсяг виробництва профільної продукції на 5,3% порівняно з 2011 роком - до 140,9 тис. тонн.

Кондитерська компанія «АВК» є лідером українського ринку у сегменті вагових шоколадних цукерок. У 2011 році її частка у цьому сегменті становила понад 26%.

До складу компанії входять 4 кондитерські фабрики, розташовані у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.