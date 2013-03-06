Рішення про відновлення експорту пшениці ухвалюватимуть після 10 квітня

Рішення про відновлення експорту української пшениці може бути розглянуте після 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, відновлення експорту можливе у разі встановлення сприятливої погоди на початку весни.

«Зараз подивимося, як увійдемо до весни. Якщо буде спека, то частина озимих не відновиться. Якщо буде м'яке входження, то вдасться зберегти 92% (сходів озимих – УНІАН)», – сказав М.Присяжнюк.

Пізніше прес-служба Мінагропроду повідомила, що обсяг експорту пшениці може бути збільшено на 300 тис. тонн.

«Ми вже узгодили із зернотрейдерами додатково експортувати 300 тисяч тонн пшениці. Крім того, в поточному місяці Мінагропрод і зернотрейдери планують узгоджувати поставки на зовнішні ринки ще 200 тисяч тонн пшениці», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що можливості експорту пшениці в Україні майже вичерпані, поставляти її на зовнішні ринки можуть лише ті компанії, які купують зерно у Аграрного фонду.

У лютому 2013 року українські аграрії експортували 184,1 тис. тонн пшениці, з якої 180 тис. тонн продовольчої і 4,1 тис. тонн фуражної. Експорт кукурудзи за цей період становив 1,4 млн. тонн. Обсяг експорту олійних становив 259,1 тис. тонн.