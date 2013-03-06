Депутати пропонують скасувати обов'язкову сертифікацію якості зерна

Депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко, Віктор Бондар і Олег Кулінич пропонують Верховній Раді відмінити обов'язкову сертифікацію якості зерна і продуктів його переробки, за винятком зерна, яке повністю або частково отримується за державні кошти, або ж якщо така умова передбачена контрактом, а також у разі ввезення зернових і продуктів їх переробки на територію України.

Відповідно до зареєстрованого в парламенті 5 березня 2013 року законопроекту №4459 «Про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні», пропонується безстроково сертифікувати послуги зберігання зерна, при цьому скоротити термін видачі такого сертифікату до 10 днів.

Чинне законодавство передбачає видачу сертифікату елеваторам на 1 рік і обов'язкову сертифікацію якості зерна і продуктів його переробки у всіх випадках переміщення його на території України і при експортно-імпортних операціях.

У пояснювальній записці до законопроекту парламентарії відзначають, що процедура сертифікації якості зерна не має аналогів в ЄС і вже скасована в Російській Федерації.

«Українські виробники сільськогосподарської продукції виявилися в нерівних умовах порівняно з європейськими і російськими агропромисловими підприємствами, з урахуванням часу, який витрачається на бюрократичні процедури, пов'язані з оборотом зерна і продуктів його переробки», - сказано в документі.

За словами голови Української аграрної асоціації Володимира Макара, прийняття даного законопроекту сприятиме мінімізації корупційних ризиків та зменшить навантаження на держбюджет.

«Закон мінімізує ризики корупційних дій з боку чиновників. Обов'язкова сертифікація зерна створила підстави для корупції, адже сьогодні жодна тонна зерна не може бути переміщена по території України без отримання від чиновників сертифіката. До того ж, зменшиться навантаження на державний бюджет України через скорочення функцій Держсільгоспінспекції та зниження необхідності її фінансувати», - цитує прес-служба В.Макара.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України восени 2012 року встановив обов'язкову сертифікацію зерна і продуктів його переробки в разі експортно-імпортних операцій і переміщення зерна і зернових продуктів за рахунок державних коштів. У решті випадків передбачається оформлення сертифікату якості на розсуд суб'єкта ринку.