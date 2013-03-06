Кабмін призначив членів наглядової ради Держзембанку

Кабінет Міністрів України призначив 5 членів наглядової ради Державного земельного банку.

Згідно з постановою №134 від 4 березня 2013 року «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк», до нього увійшли директор департаменту фінансово-кредитної політики та бухобліку Міністерства аграрної політики та продовольства Баграт Ахіджанов, перший заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Артем Кадомський, директор департаменту боргової та міжнародної фінполітики Міністерства фінансів Галина Пахачук, заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень та директор департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів Роман Чуприненко.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Державний земельний банк отримав з держбюджету 120 млн грн на формування статутного капіталу. За даними Мінагропроду, Держзембанк почне видавати аграріям кредити під 10-12% річних вже в 2013 році.

Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та свого статуту.