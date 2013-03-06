Агрохолдинг KSG Agro розпочав викуп 500 тис. власних акцій

Агрохолдинг KSG Agro з 6 березня почав викуп близько 500 тис. власних акцій, що становить 3,3% від статутного капіталу компанії, сказано у біржовому повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів компанії 28 грудня 2012 року.

Коментуючи початок викупу акцій, керівництво KSG Agro відзначило стабільний фінансовий стан компанії.

«У піврічному звіті ми відкоригували наші прогнози. Наш фінансовий стан і перспективи досить хороші, і тому я вважаю, що інвестиції в наші акції є прекрасним рішенням. У мене немає сумнівів, що викуп буде вигідний для наших довгострокових акціонерів», - цитує прес-служба компанії голову ради директорів KSG Agro S.A. Сергія Касьянова.

Компанія також повідомила, що акції можна буде викупити протягом 18 місяців з дати прийняття рішення, закупівельна ціна викупу встановлена ​​на рівні від 1 до 25 польських злотих за акцію.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року акції компанії KSG-Agro, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі у травні 2011 року, досягли історичного мінімуму своєї ціни - 8,81 злотого за акцію, що майже на 60% менше їх вартості у перший день торгів.

Довідка УНІАН. KSG Agro S.A. - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції.

За 9 місяців 2012 року агрохолдинг KSG Agro збільшив виручку на 56% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 18,6 млн дол.