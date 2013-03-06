Площі зрошуваних земель до 2015 року на півдні України можуть збільшитися до 1,4 млн га

У найближчі два роки на півдні України планується відновити зрошування 1 млн гектарів сільгоспугідь, тоді як зараз зрошується лише 400 тис. га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, завдяки цьому виробництво сільгосппродукції у південних регіонах може зрости на 26,7 млрд дол. на рік.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, розвиток систем зрошування сприятиме збільшенню обсягів виробництва зерна на півдні.

«Наше завдання – впродовж трьох років відродити зрошування на півдні, зокрема в Херсоні, Миколаєві і, звичайно ж, у Криму. Це дасть змогу суттєво збільшити виробництво зерна в цих регіонах», - цитує прес-служба міністра.

Крім того, у відомстві відзначили, що Державною програмою активізації розвитку економіки передбачено спрямувати 2 млрд дол. під державні гарантії на відновлення і модернізацію систем зрошування в південних регіонах країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, восени 2012 року Президент України Віктор Янукович анонсував будівництво сучасної зрошувальної системи в Херсонській області.