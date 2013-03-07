Український Milkiland у 2012 році втратив через «сирну війну» з Росією до 3 млн євро

Варшава. Найбільший український експортер сиру компанія Milkiland у 2012 році в результаті встановлених російськими властями обмежень на постачання сирів з України втратив від 2 до 3 млн євро прибутку-EBIDTA (до вирахування відсотків, податків і амортизації).

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив менеджер із зв'язків з інвесторами Сергій Трифонов, який брав участь у польсько-українському біржовому форумі у Варшаві.

Він сказав, що чинна три місяці заборона на постачання сирів не дозволила компанії домогтися запланованого раніше двозначного зростання продажів на цьому ринку, зауваживши, що такий ріст продемонстрував сегмент суцільномолочних продуктів.

«Ми щиро сподіваємося, що цього року подібні події не будуть мати місце. Ми, можна сказати, відновили наш експорт до докризових показників і хочемо зміцнювати наші позиції на головному для нас сирному ринку Росії», - сказав він.

С.Трифонов зазначив, що, незважаючи на проблеми з поставками сиру, який є головним продуктом Milkiland, до Росії компанії вдалося поліпшити свої фінансові показники за 2012 рік.

"Результати року кращі, ніж минулого року, як за виручкою, так і EBIDTA", - сказав він, зауваживши, що рапорт з конкретними показниками буде опублікований найближчими днями.

С.Трифонов повідомив, що компанія розраховує також поліпшити фінансові показники в поточному році, відзначивши, що зростання виручки планується досягти за рахунок нарощування обсягу продажів.

За його словами, EBIDTA буде покращена за рахунок заходів, спрямованих на зменшення собівартості, серед яких він згадав розвиток проектів із забезпечення компанії власною молочною сировиною.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland у 2011 році збільшив виручку на близько 8% - до майже 280 млн євро на тлі зниження EBIDTA на більш ніж 20% - до 34,6 млн євро.

Чистий прибуток компанії знизився на третину - до близько 15 млн євро.

Довідка УНІАН. Milkiland, володіє 10 заводами в Україні, "Останкінський молочний комбінат" у Москві і Ostrowia в Польщі, займається здебільшого виробництвом твердих сирів та суцільномолочних продуктів, що забезпечують йому близько 90% виручки.

Компанія на кінець вересня 2012 року оцінює свої активи в близько 340 млн євро, але її ринкова вартість на Варшавській біржі на останньому закритті становила всього 110 млн євро.

Заснований у 1994 році Milkiland дебютував на Варшавській біржі наприкінці 2010 року.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належать нідерландській 1, Inc. Cooperatief UA, яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, інші папери - free float.