Fitch присвоїло планованому випуску євробондів МХП на суму 350 млн дол. рейтинг "B(EXP)"

14:33, 07 березня 2013
Агро
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску євробондів "Миронівського хлібопродукту" (МХП), найбільшого виробника курятини в Україні, на суму 300-350 млн дол. рейтинг "B(EXP)", йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на офіційному сайті Fitch.

Очікуваний рейтинг відновлення "RR4 (EXP)". Фінальні рейтинги будуть присвоєні після отримання остаточної документації.

До того ж агентство присвоїло МХП довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні «В» і «В +» відповідно і національний довгостроковий рейтинг на рівні «АА +» (укр).

«Випуск облігацій допоможе поетапно погасити борг компанії. Крім того, надлишок грошових надходжень буде використаний для погашення короткострокових боргів, розширення земельного банку, підвищення грошової ліквідності», - йдеться в документі.

Нагадаємо, група «Миронівський хлібопродукт» ухвалила рішення про рефінансування 60% своїх єврооблігацій, які були випущені в 2010 році на суму 584,8 млн дол. з погашенням у 2015 році. На рефінансування буде направлено близько 350 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, МХП за підсумками 2012 року збільшити чистий прибуток на 20% у порівнянні з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. у 2011 році. EBIDTA зросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Прибутковість на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол в 2011 році до 2,80 дол. у 2012 році.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

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