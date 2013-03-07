Україна в січні збільшила вилов риби на 27,2% - до 20,2 тис. тонн

Рибні підприємства України в січні 2013 року збільшили вилов риби на 27,2% порівняно з січнем 2012 року - до 20,2 тис. тонн, повідомляє прес-служба Державного рибного агентства України.

Згідно з повідомленням, протягом першого місяця 2013 року вилов риби та інших водних біоресурсів у водоймах України зріс удвічі в порівнянні з січнем 2012 року - до 11,1 тис. тонн.

«В Азово-Чорноморському басейні виловлено 10 тис. тонн. У січні 2012 року вилов становив близько 4,7 тис. тонн. Зокрема збільшився вилов тюльки, хамси азовської, шпрот, ставриди, атерини», - відзначають у Держрибагентстві. «У внутрішніх водоймах виловлено 1,1 тис. тонн риби. Це майже вдвічі більше показників відповідного періоду минулого року».

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики українські рибалки в 2012 році скоротили вилов риби та інших водних живих ресурсів на 3,4% - до 203,9 тис. тонн.