Українська Milkiland планує у травні почати виробництво сирів на заводі в Польщі

Варшава. Один з найбільших українських виробників молочних продуктів, компанія Milkiland планує почати виробництво сирів на купленому компанією минулого року заводі "Островія" у Польщі в травні цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив менеджер компанії зі зв'язків з інвесторами Сергій Трифонов, який брав участь у Польсько-Українському біржовому форумі у Варшаві.

Він зазначив, що куплений компанією завод не виробляв сирів, а спеціалізувався на постачанні сухої сироватки на європейський ринок.

Співрозмовник агентства не озвучив даних про плановані обсяги виробництва сирів цього року, назвавши непростим завданням домогтися повного використання існуючих його потужностей.

"У перший рік після поновлення виробництва неможливо досягти 100% завантаженості потужності, цього можна досягти протягом 2-3 років", - сказав він.

С.Трифонов повідомив, що компанія планує поставляти вироблені на цьому заводі сири, головним чином, на російський і український ринок.

"Ми запланували продажі на ринку Євросоюзу, Польщі, але головними ринками все ж будуть Росія і Україна", - зазначив він.

Представник компанії додав, що на заводі вже відновлено виробництво суцільномолочних продуктів.

Він сказав, що компанія завдяки запуску заводу в Польщі розраховує на додаткову виручку і додатковий ріст EBIDTA цього року, не надавши більш детальної інформації.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland в листопаді минулого року оголосив про початок реконструкції заводу "Островія", який компанія купила у серпні 2012 р. за 12 млн євро.

Компанія заявляла про плани вивести завод, здатний виробляти 15 тис. тонн сирів на рік, на планові потужності в 2013-2014 році, інвестувавши в нього ще близько 8 млн євро.

Довідка УНІАН. Компанія Milkiland, яка спеціалізується на виробництві твердих сирів, володіє 13 заводами з виробництва молочних виробів, в тому числі, двома в Росії та одним у Польщі.

За перші три квартали минулого року компанія скоротила чистий прибуток на 22% - до 10,7 млн ​​євро при зростанні виручки на 3% - до 206 млн євро. За останніми даними, 73,04% акцій компанії належали нідерландській 1, Inc. Cooperatief U.A., яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, інші папери - free float.