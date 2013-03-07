KSG-Agro планує збільшити земельний банк

Українська сільськогосподарська компанія KSG-Agro планує цього року збільшити земельний банк на 20-25 тис. га - до 120 тис. га землі.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив генеральний директор компанії Сергій Мазін, який брав участь у Польсько-українському біржовому форумі у Варшаві.

Він зазначив, що компанія має намір займатися збільшенням земельного банку в другій половині цього року.

Співрозмовник агентства також сказав, що цього року керівництво планує працювати над поліпшенням операційної діяльності компанії.

"Компанія за 2 роки зросла втричі, тому багато уваги потрібно приділити тому, щоб в нових підрозділах діяли ті ж бізнес-процеси", - сказав він.

С.Мазін зазначив, що компанія має намір цього року завершити реалізацію двох найбільших своїх проектів: реконструкцію свиноферми і введення в експлуатацію заводу з виробництва біопалива.

Він сказав, що реалізація цих інвестицій дозволить істотно поліпшити фінансові показники компанії цього року, не надавши більш докладних даних, оскільки вони не були ще опубліковані на публічному ринку.

Співрозмовник агентства сказав, що компанія також очікує кращих результатів цього року за рахунок низької бази порівняння минулого року, коли вкрай несприятливі погодні умови дуже негативно вплинули на результати KSG-Agro.

Як повідомляв УНІАН, KSG-Agro, головні активи якого розташовані у Дніпропетровській області, до кінця минулого року планував збільшити земельний банк до близько 100 тис. га з 61 тис. га в 2011 році.

У травні 2012 року в презентації для інвесторів KSG-Agro оголосила про намір збільшити земельний банк до 2016 року до 200 тис. га, а не 150 тис., як повідомляла під час проведення первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі у травні 2011 року.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції.

Компанія, яка на кінець вересня минулого року оцінювала свої активи в понад 190 млн дол., на Варшавській біржі сьогодні коштувала менше 50 млн дол.

За 9 місяців 2012 року компанія скоротила чистий прибуток на понад 40% - 10,5 млн дол

За останніми даними, 65,66% KSG-Agro належить голові ради директорів компанії Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Решта - free float.