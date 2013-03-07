Мінагропрод змінив голову правління компанії «Хліб України»

Міністерство аграрної політики та продовольства призначило Сергія Донкова головою державної компанії «Хліб України»

Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято відомством 7 березня 2013 року. До цього посаду голови правління «Хліб України» обіймав Володимир Почеп, який, згідно з рішенням Мінагропроду, призначений на посаду першого заступника голови правління компанії.

Раніше С.Донков обіймав посаду директора державного підприємства Міністерства економіки України «Державний центр з відновлення платоспроможності та банкрутства».

Довідка УНІАН. ДАК "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з приймання, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівлі зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, у тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.